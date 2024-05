“Gravi turbolenze” su un volo Airlines: un morto e diversi feriti

StrettoWeb

Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite a bordo di un volo della Singapore Airlines in seguito a “gravi turbolenze” durante un volo da Londra a Singapore, che è stato fatto atterrare oggi all’aeroporto di Bangkok: lo ha reso noto la compagnia aerea.

“Possiamo confermare che ci sono feriti e un morto a bordo del Boeing 777-300ER. A bordo c’erano un totale di 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio“, ha affermato la compagnia su Facebook. La compagnia non ha specificato quante persone siano rimaste ferite, l’entità delle ferite o se la vittima fosse un passeggero o un membro dell’equipaggio.

La Singapore Airlines ha affermato che il volo SQ321 era decollato dall’aeroporto di Londra Heathrow e ‘ha incontrato gravi turbolenze lungo il percorso‘. L’aereo e’ atterrato all’aeroporto di Bangkok alle 15:45 ora locale (le 10:45 in Italia).

‘Stiamo lavorando con le autorità locali in Thailandia per fornire l’assistenza medica necessaria e abbiamo inviato una squadra a Bangkok per fornire tutta l’assistenza aggiuntiva necessaria‘, ha aggiunto la compagnia aerea.

Il passeggero che è morto sul volo della Singapore Arlines è un britannico di 73 anni, deceduto probabilmente per infarto. Lo hanno reso noto le autorità di Bangkok in una conferenza stampa. I passeggeri in gravi condizioni sono 7, mentre altri 23 sono rimasti feriti. I membri dell’equipaggio ricoverati in ospedale con ferite lievi sono invece 9.

Secondo quanto afferma India Today, in soli cinque minuti l’aereo è sceso bruscamente di circa 2000 metri, passando dall’altitudine di circa 11.300 a 9500 metri. Sul social X circolano le prime immagini scattate dai passeggeri a bordo dell’aereo colpito da violente turbolenze. Le foto catturano il panico del volo SQ321, decollato dall’aeroporto londinese di Heathrow alle 22.30 di ieri (ora di Londra, le 00.30 italiane).

Sul Boeing 777-300ER si vedono cappelliere ammaccate, oggetti vari sparsi sul pavimento e mascherine d’ossigeno d’emergenza pendere sopra i sedili. Gli esperti di sicurezza aerea, riporta la Bbc, affermano che non è sempre possibile prevedere ed evitare gravi turbolenze, sempre più comuni a causa dei cambiamenti climatici. In soli 5 minuti.

“L’aereo ha iniziato a puntare verso l’alto e sono iniziate le oscillazioni. All’improvviso, una caduta drastica. I passeggeri seduti senza cintura di sicurezza allacciata, si sono ritrovati scaraventati lontani dai loro posti”, ha raccontato a Reuters il 28enne Dzafran Azmir.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.