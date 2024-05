Grave incidente a Paola: 16enne precipita dalla giostra

StrettoWeb

Una giornata di festa che si è trasformata in una tragedia: una 16enne è infatti precipitata ieri sera da una giostra a Paola, messi a disposizione dei cittadini in onore dei festeggiamenti di San Francesco. La ragazza, salita sulla giostra, sarebbe quindi caduta inspiegabilmente al di sotto del braccio meccanico. I giovani che l’hanno vista precipitare sono subito intervenuti per prestare soccorso.

La 16enne si sarebbe rialzata ma, subito dopo, è svenuta cadendo a terra. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che si è fatta spazio tra la folla e ha trasportato la 16enne all’ospedale paolano. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.