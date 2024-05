Grande successo in Calabria per la Semaine de la Culture Française

StrettoWeb

Conversare con le nuove generazioni sulla bellezza e importanza della libertà di pensiero e di espressione: è il filo conduttore degli incontri che si stanno svolgendo in questi giorni tra Catanzaro e Reggio Calabria per la Semaine de la Culture Française, promossa dall’Alliance Française di Catanzaro e Reggio Calabria, presiedute rispettivamente da Fernanda Tassoni e da Iris Germanò, insieme al Consul Honoraire a Catanzaro, Alessandro Ferrari.

Molto coinvolgenti i primi appuntamenti che hanno visto gli autori Kebir Ammi e Marie Christine Vandoorne conversare – all’Università Magna Graecia e all’ITE “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro, insieme al professore Alberto Scerbo, e al Convitto Nazionale “T. Campanella” di Reggio Calabria – sui loro libri e sul dovere morale che ha lo scrittore di essere una sentinella sul territorio per diffondere la cultura e denunciare ciò che non va.

Tra i romanzi raccontati, “Un chemin silencieux” di Marie Christine Vandoorne e “Joséphine Baker” e “Le rêve d’une vie” di Kebir Ammi. Tutti tradotti da Fernanda Tassoni. “In Calabria, grazie all’Alliance Française – ha affermato Vandoorne – si respira certamente la vitalità della presenza della lingua e della cultura francese, unitamente allo spirito italiano. Ciò permette di comprendere appieno le nostre similitudini. Le presidenti Tassoni e Germanò stanno svolgendo un lavoro immenso e prezioso”.

“Parlare di letteratura in Calabria – ha commentato Ammi – è stato un momento di grande gioia. Da un lato mi sono sentito “a casa” ma, allo stesso tempo, i diversi interventi che ci sono stati mi hanno permesso di andare in profondità e di scoprire altri universi. Sono estremamente riconoscente a Fernanda Tassoni e Iris Germanò per questa bella iniziativa”.

Il programma proseguirà il 13 maggio, alle ore 10.30, all’IIS “De Nobili” di Catanzaro. Gran finale il 15 maggio al Teatro Comunale catanzarese. Alle ore 10.30 si terrà lo spettacolo di musica, danza e teatro, “Libertè, Egalitè, Fraternitè, a cura degli alunni del liceo “T. Campanella” di Lamezia Terme. In platea ci saranno gli studenti delle scuole catanzaresi per uno speciale momento di condivisione in cui i protagonisti saranno proprio i giovani.

