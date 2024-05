Grande ritorno per la musica dei “Calabria Logos” a Bocchigliero

StrettoWeb

Una serata mista fra musica leggera e popolare in onore della Festa in onore di San Nicola a Bocchigliero, in provincia di Cosenza. Un connubio non facile ma riuscitissimo, a giudicate dalle facce soddisfate dei presenti alla serata e dai continui applausi tributati ai tre artisti. Antonio Grillo, voce e tamburello, Carlo Grillo, chitarra e voce narrante e Valeria, voce femminile, hanno animato piacevolmente la serata.

Antonio è notoriamente padrone abile di ogni scena e di ogni veste canora! Carlo ha condotto lo spettacolo con molta capacità e disinvoltura, discutendo con il pubblico e rendendolo molto partecipe e presente; semplicemente, quando comincia a suonare la chitarra, nasce la Magia! Un plauso speciale a Valeria, figlia d’arte e di molto talento, che sta crescendo in bellezza e maestria! Da non molto tempo, dunque, i Calabria Logos hanno ripreso l’attività dopo gli anni di pausa forzata a causa del Covid e dopo i tempi necessari per la riorganizzazione.

