Grande autocarro si ribalta sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: grave incidente manda il traffico in tilt

StrettoWeb

Un incidente si è verificato questa mattina sull’A2 Salerno-Reggio Calabria e precisamente allo svincolo di Altilia in provincia di Cosenza. Nel sinistro che è stato in direzione nord, si è ribaltato un autocarro e ha invaso parzialmente anche carreggiata sud.

Sul ponto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, l’Anas e i mezzi di soccorso. Il traffico ha subito qualche disagio in direzione sud ed è stata disposta l’uscita obbligatoria ad Altilia con rientro in autostrada sempre per allo svincolo di Altilia in quanto l’incidente è avvenuto proprio nel tratto compreso tra la rampa di uscita e quella di ingresso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.