Giornata dell’Infermiere: a Palermo screening gratutiti per i cittadini

Confintesa Sanità nel corso di questi ultimi anni si è più volte spesa a favore della figura professionale dell’infermiere, dalla valorizzazione della figura, alla richiesta di maggiori assunzioni vista la carenza nel SSN e SSR, dalla richiesta dell’istituzione della figura dell’ “infermiere di famiglia”, dalla richiesta di maggiori tutele nei numerosissimi casi di aggressioni accadute nei pronto soccorsi degli ospedali italiani e siciliani nello specifico, per finire alla difesa di tale figura durante i drammatici anni della pandemia da covid-19.

Oggi però vogliamo elogiare l’iniziativa dell’OPI di Palermo e del suo Presidente Antonino Amato, che hanno ben pensato di realizzare nella nostra città il “Villaggio della Salute”, con tutta una serie di servizi gratuiti per i cittadini (dallo screening mammografico a quello vascolare).

Contemporaneamente, si svolgeranno diverse attività sportive e divulgative, in collaborazione con il Coni, il 12° Reggimento dei Carabinieri Sicilia, l’Ismett e numerose società di servizi di assistenza territoriale.

“Che dire, non posso che fare i complimenti ad Antonino Amato per la splendida iniziativa messa in campo nella giornata odierna nella città di Palermo; un servizio utile e positivo per una professione che giornalmente è al servizio del cittadino”, così dichiara il Dr. Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia.

