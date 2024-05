Giochi della Chimica: il liceo Vinci sul podio con Chiara Luppino

StrettoWeb

Si è svolta lo scorso mercoledì, all’Unical, la premiazione dei vincitori della finale regionale dei Giochi della Chimica. “Complimenti alla nostra Chiara Luppino, di 5 A, per il terzo podio. Un risultato che si aggiunge ad altri prestigiosi riconoscimenti ottenuti dalla studentessa nel corso dell’anno“, si legge in una breve nota pubblicata dalla scuola pagina Facebook.

Chiara Luppino, di Sant’Eufemia d’Aspromonte, si è infatti distinta negli ultimi anni per altri prestigiosi riconoscimenti, come la medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Astronomia a Pechino, ma non solo. La giovane Chiara è stata anche vincitrice dei Campionati Nazionali di Astronomia categoria Senior, facendo poi un’esperienza indimenticabile: la ricercatrice per un giorno alle Canarie:

