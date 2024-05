Anche Gigi Canotto celebra il ritorno della Reggina: “bentornata!”

StrettoWeb

Ieri, 29 maggio 2024, è tornata la Reggina. Ballarino ha acquisito il marchio, insieme a tutti gli altri beni materiali e immateriali, e ora potrà farea lo stesso con il nome dopo le interlocuzioni (alcune già avute) con la Federazione. Dopo l’apertura delle buste al Tribunale di Reggio Calabria, nel pomeriggio la conferenza stampa congiunta a Palazzo San Giorgio e poi la festa dei tifosi a Piazza Duomo.

Sui social, anche a livello nazionale – e tra le piazze gemellate con quella amaranto – sono in tanti a celebrare il ritorno della Reggina. Tra questi c’è anche un indimenticato ex, ma non un ex qualunque. Si tratta, infatti, di colui che è riuscito a regalare l’ultima grande gioia al popolo amaranto: Gigi Canotto. L’ala calabrese, quest’anno al Cosenza, sui social ha ripostato una storia con scritto “Bentornata sua maestà”, sullo sfondo del logo della Reggina.

