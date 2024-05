Gatto smarrito a Rometta Marea: “aiutateci a trovare il nostro Sheldon”

StrettoWeb

È stato smarrito ieri mattina in via Del Mare a Rometta Marea (Messina), Sheldon, un gatto dolcissimo e amatissimo dai suoi padroni. La richiesta di aiuto è giunta in redazione a StrettoWeb dai padroni Francesco e Cristina preoccupati per il loro felino.

“Aiutateci a ritrovare Sheldon, è un gatto che abbiamo preso quando era piccolino e domenica scorsa è scappato. Se qualcuno lo vede o involontariamente lo ha preso, cortesemente, ce lo restituisca“.

I suoi proprietari sono attivamente alla ricerca e confidano nell’aiuto di tutti per far tornare a casa il dolce Sheldon. Per eventuali chiarimenti o informazione utili è possibile contattare il numero di telefono 3208293386.

