Forza Italia in piazza a Marsala, domani comizio con Falcone e Pellegrino

Forza Italia scende in piazza a Marsala, chiamando a raccolta sostenitori ed elettori in vista delle Europee del prossimo 8/9 giugno. Domani, giovedì 30 giugno alle ore 19, in piazza del Carmine l’assessore regionale Marco Falcone, in campo per FI nella circoscrizione Italia insulare, sarà in comizio assieme alla squadra azzurra del Trapanese.

Interverranno l’on. Stefano Pellegrino, capogruppo FI all’Assemblea Regionale Siciliana, e i dirigenti e amministratori locali azzurri da tutta la provincia.

