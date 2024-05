Foggia, frasi sessiste contro Meloni al concerto del 1° maggio

StrettoWeb

Una denuncia per vilipendio delle istituzioni è stata presentata dalla responsabile provinciale del dipartimento legalità e sicurezza di FdI della provincia di Foggia, Daria Cascarano, in merito alle offese sessiste pronunciate dal rapper Gennarone ieri sera sul palco del concerto del 1° Maggio a Foggia nei confronti del Premier Giorgia Meloni.

La solidarietà di Occhiuto

“Solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vittima di insulti sessisti squallidi e indecenti. Condanna contro chi usa un palco convocato per l’1 maggio per attaccare in modo vergognoso una donna più che un politico. Ci aspettiamo una ferma condanna anche da sinistra”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

