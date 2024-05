Focus sulla scuola: la Lega Calabria incontra il ministro Valditara

StrettoWeb

Nel corso della giornata di ieri, 8 Maggio, si è tenuto un importante incontro presso la sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha visto la partecipazione del Ministro Giuseppe Valditara, del Capogruppo calabrese della Lega in Consiglio Regionale Giuseppe Gelardi e del responsabile della campagna elettorale Lega in Calabria, Rossano Sasso. L’incontro è stato caratterizzato da un clima estremamente costruttivo, evidenziando il forte impegno di tutti i partecipanti nel delineare i prossimi passi da compiere in relazione al Dossier Calabria, un argomento centrale nell’agenda del Ministro Valditara sin dal suo insediamento.

Numerose sono state le iniziative e le risorse già impegnate dal Ministero per la riqualificazione del settore dell’istruzione in Calabria. Tra queste, vanno menzionate le iniziative per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico degli edifici scolastici regionali, il potenziamento dei servizi educativi per i bambini dai 0 ai 6 anni, la costruzione di nuove palestre scolastiche e il potenziamento dei laboratori degli istituti scolastici superiori.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla formazione nel campo delle discipline STEM, al potenziamento delle competenze del personale docente e all’implementazione di pratiche didattiche integrate. Fondamentale, inoltre, è l’impegno per superare le disparità territoriali nell’apprendimento di base e contrastare l’abbandono scolastico, nonché il sostegno agli studenti con disabilità attraverso l’assegnazione di fondi per ausili didattici.

Rossano Sasso e Giuseppe Gelardi, con la loro profonda conoscenza del territorio e dell’ambiente scolastico calabrese, si sono impegnati a fornire un valido supporto al lavoro del Ministro Valditara, garantendo un’efficace interfaccia tra Roma e la regione. Infine, il Ministro ha annunciato informalmente durante l’incontro che presto tornerà in Calabria per una nuova visita istituzionale, confermando così l’importanza strategica che il governo attribuisce alla regione in materia di istruzione e formazione.

