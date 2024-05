Al fianco dei più fragili: il Media Valle del Crati attiva il “Trasporto Sociale”

StrettoWeb

L’ambito territoriale Sociale n. 3 “Media Valle del Crati”, capofila il comune di Montalto Uffugo, ha pubblicato un avviso per l’accesso al servizio di trasporto sociale ed accompagnamento di persone fragili e anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti, residente nei comuni ricadenti nell’ambito del Distretto: Montalto Uffugo, Bisignano, Cerzeto, Lattarico, Luzzi, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, Torano Castello. Nell’avviso pubblico, a firma del Rup Dott.ssa Ida Arabia.

Si evidenzia che viene attivato il servizio di Traporto Sociale, “per

favorire la mobilità delle persone in condizione di disagio e/o disabilità grave o comunque con problematiche connesse alle difficoltà di spostamento per il raggiungimento dei servizi presso strutture socio-ricreative, sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali in genere, sostenendo al contempo le situazioni di fragilità presenti nei nuclei familiari in cui si renda necessario favorire l’autonomia personale dei suoi componenti”.

Lo scopo del servizio di trasporto è quello di “favorire la mobilità degli utenti con problematiche connesse alle difficoltà di spostamento per il raggiungimento di strutture polifunzionali sociali, sanitarie e socio sanitarie, nonché il trasporto programmato occasionale anche presso altri servizi e strutture, al fine di sostenerne l’accessibilità e garantire spazi di socializzazione e di inclusione sociale nonché promuovere l’autonomia personale; sostenere il fabbisogno di mobilità per fronteggiare le situazioni di fragilità presenti nei nuclei familiari”.

La richiesta di accesso al servizio deve essere inoltrata al proprio Comune di residenza o all’Ufficio di Piano, utilizzando il modulo predisposto, allegato all’avviso, con le seguenti modalità: consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di residenza o Posta Elettronica Certificata: ambito3montalto@pec.it.

La richiesta dovrà pervenire almeno 5 giorni prima. Saranno accolte tutte le istanze pervenute e meritevoli di accoglienza fino ad esaurimento dei chilometri di percorrenza coperti da finanziamento. L’avviso rimarrà in modalità aperta, pertanto saranno acquisite tutte le

istanze idonee che perverranno sino ad esaurimento del finanziamento disponibile.

Il servizio di trasporto sociale è stato fortemente voluto dalla Conferenza dei Sindaci presieduta dalla Dott.ssa Antonella Brandi, Sindaco di Lattarico, per andare incontro alle esigenze dei cittadini più fragili che spesso hanno serie difficoltà a raggiungere strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.