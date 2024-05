Festa della Mamma: poesie in Vernacolo alla Stazione di Santa Caterina

StrettoWeb

Domenica 12 maggio alle ore 18,30 alla stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina, in occasione della festa della Mamma, celebreremo questa importante ricorrenza, dedicando una primavera di Poesie in Vernacolo, dal titolo “I me’ pinzeri“. È prevista una massiccia partecipazione di poeti provenienti dalla provincia e dalla vicina Messina, tutto ciò per condividere un momento di sana aggregazione e di condivisione, proprio in un momento dove la solitudine è predominante nella società attuale.

Con questi momenti l’associazione Incontriamoci Sempre tende ad aprire con l’intensa attività sociale e culturale, uno spazio bello ed accogliente come la stazione FS di Santa Caterina, autentico gioiello culturale della città e della Calabria.

La serata sarà condotta da Elena Festa e Pino Cambera. La serata si concluderà con un simpatico buffet finale, motivo anche questo per trascorrere momenti di spensieratezza e di rapporti umani attorno ad una tavola imbandita di prodotti tipici del nostro territorio.

