Ferrandino a Reggio Calabria: “Europa dia risposte ai territori”

Lunedì 13 maggio sarà presente a Reggio Calabria il parlamentare europeo on. Giosi Ferrandino del gruppo RENEW EUROPE per incontrare cittadini, imprenditori e parti sociali in tutta una serie di meeting che si svilupperanno nel territorio Metropolitano di Reggio Calabria.

Il parlamentare Europeo ricandidato nelle liste di Azione nel collegio meridionale che comprende la regione Calabria sarà presente alle ore 18.00 al Bar Paradise di Ravagnese ospite dell’Associazione Culturale Atena Mediterranea per un incontro promosso da Giovani Di Bella e si sposterà a seguire nella Locride per incontrare gli amministratori locali.

Nella giornata di martedì incontrerà invece sindaci ed amministratori della Piana di Gioia Tauro presso un noto albergo della zona per poi recarsi nelle altre provincie della regione Calabria.

