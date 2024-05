Europee, Ferrandino (Azione) a Reggio Calabria con Versace e De Gaetano

StrettoWeb

Iniziativa a Reggio Calabria per il parlamentare europeo on. Giosi Ferrandino per incontrare cittadini, imprenditori e parti sociali in tutta una serie di meeting in regione. Il parlamentare Europeo ricandidato nelle liste di Azione nel collegio meridionale ha incontrato gli elettori reggini al Bar Paradise di Ravagnese ospite dell’Associazione Culturale Atena Mediterranea. All’incontro erano presenti Carmelo Versace e Nino De Gaetano.

“Come sempre tra la gente, questa volta in Calabria. Perché non contano cariche, incarichi e ruoli: tra i doveri della politica c’è quello di essere tra i cittadini, spiegare cosa si vuole fare per sanità, scuola, istruzione, infrastrutture. Ed è una sensazione meravigliosa sentirsi dire “ti stimo perché tu per noi ci sei sempre stato”. Ripaga impegno, sacrifici e i molti, moltissimi chilometri di questa campagna elettorale trascorsa a spiegare perché io, noi di Azione, vogliamo tutta un’altra Europa“, è quanto ha affermano Ferrandino.

