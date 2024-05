FenImprese Cosenza: impegno concreto per la sicurezza sul lavoro

StrettoWeb

FenImprese Cosenza è lieta di annunciare il lancio di una nuova e rivoluzionaria campagna per la sicurezza sul lavoro: “NON FARTI COGLIERE IMPREPARATO, LAVORA IN SICUREZZA“.

In un’epoca in cui gli incidenti sul lavoro sono in preoccupante aumento, il Presidente Provinciale, Benedetto Alessandro, insieme ai dirigenti Pavone Virginia, Vivacqua Francesca e Domenico Marigliano, hanno delineato un piano d’azione durante l’assemblea del 1° maggio 2024.

I punti salienti del progetto

1. Campagna Social: Verrà Lanciata una campagna sui social media per aumentare la consapevolezza sui rischi lavorativi e promuovere una cultura della sicurezza.

2. Sportello di Consulenza: Sarà aperto uno sportello, anche digitale, per ascoltare e supportare le imprese nelle questioni di sicurezza sul lavoro.

3. Valutazione e Consulenza Gratuita: Sarà offerto alle aziende la possibilità di verificare la conformità con il D.Lgs 81.08 senza alcun costo, e verrà data loro una consulenza gratuita su come adeguarsi.

4. Adesione tecnici in materia di D.Lgs 81/08: Saranno invitati gli studi tecnici della provincia a unirsi a noi in questa iniziativa, ed offrire sconti e agevolazioni alle aziende che chiedono supporto, verrà aperta una sezione sul sito istituzionale “www.fenimpresecosenza.it” dove chi è interessato potrà iscriversi e sempre in questa sezione verranno pubblicizzati i partner che aderiranno all’ iniziativa.

5. Sconti su Formazione e Registri Tecnici: Verranno proposte agevolazioni significative alle aziende con sconti importanti che potranno variare dal 30% al 50% per tutte quelle aziende che a seguito della consulenza gratuita necessitano di formazione o aggiornamento dei registri tecnici.

6. Coinvolgimento di Consulenti e Commercialisti: Informeremo i professionisti della provincia per estendere la portata della nostra iniziativa.

7. Convegni: Saranno organizzati dei convegni aperti al pubblico per discutere di sicurezza sul lavoro.

8. Coinvolgimento dei Dirigenti: I nostri dirigenti si rendono disponibili alle domande che gli verranno fatte attraverso lo sportello telematico e parteciperanno ai vari convegni.

A breve saranno disponibile sul sito www.fenimpresecosenza.it una sezione dedicata a questa iniziativa. “Uniti potremmo promuovere una cultura della prevenzione e rendere i luoghi di lavoro più sicuri” ha aggiunto Benedetto Alessandro – presidente provinciale Fenimprese Cosenza.

