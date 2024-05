La Fenice Under 17 vince la Coppa Calabria: battuto il ReggioRavagnese

StrettoWeb

La Fenice Amaranto Under 17 ha vinto la Coppa Calabria, battendo in finale per 1-3 il ReggioRavagnese ma solo dopo i tempi supplementari.

REGGIO RAVAGNESE-REGGIO CALABRIA 1-3 d.t.s

Marcatori: 31’ Movilia, 70’ Iatì, 96’ Violi, 115’ Enapoliti

REGGIO RAVAGNESE (4-3-3): Fotia; Gatto, Pennestrì, Iatì, Serpa; Nocera, Laganà, Lentini; Toscano, Battaglia (98’ Caridi) , Caristi (70’ Maio). A disposizione: Pendini, Napoli, Flora, Ventura, D’Aguì, Amadeo, Quixada All. Cacurri

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Marturano; Franzò, Martorano, Curatola (89’ Falzia), Surace (72’ Romeo); Enapoliti, Caruso (109’ Raso) , Movilia (72’ Violi); Azzarà, Bianco (80’ Italiano), Maesano (55’ Passarino) . A disposizione: Li Pera, Luvarà, Panzera All. Riso

Arbitro: Christian Gervasi di Cosenza. Assistenti: Antonio Borrelli e Eugenio Rocca di Cosenza

Note: Espulso il tecnico Cacurri per proteste.

Recupero: 3’pt, 6’st, 1’pts.

“Siamo veramente soddisfatti del percorso compiuto”. Queste le prime dichiarazioni del presidente Virgilio Minniti che aggiunge: “Devo fare i complimenti al coordinatore del settore giovanile Sebastiano Fortugno e a tutti i collaboratori per il lavoro svolto. Allestire una squadra in dieci giorni non era assolutamente facile, è stato fatto un lavoro importante che ha prodotto questo risultato. In questa prima stagione, ci siamo prefissati di non guardare il risultato sportivo scegliendo di giocare sotto età, questo epilogo ci riempie d’orgoglio e ci fa guardare al futuro con tranquillità e consapevolezza. Ringrazio – conclude Minniti – staff e calciatori dell’under 17 per il l’abnegazione messa in campo e il conseguente risultato raggiunto”.

“Un lavoro straordinario da parte di tutte le componenti che hanno remato in un’unica direzione”. Queste le dichiarazioni del coordinatore del settore giovanile Sebastiano Fortugno che aggiunge: “Allestire una squadra in pochi giorni non era assolutamente facile, ma grazie alla fiducia del club, la disponibilità dello staff, tecnici e calciatori, abbiamo conquistato un importante risultato. Questa vittoria la dedichiamo al segretario del settore giovanile Antonio Quattrocchi che per motivi di salute non è stato con noi a Catanzaro”.

