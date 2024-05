Fallimento Amaco a Cosenza: quale futuro per i lavoratori?

StrettoWeb

La CISL di Cosenza e la FIT CISL Cosenza esprimono solidarietà ai lavoratori dell’Amaco dopo aver appreso che la Corte d’Appello di Catanzaro si è definitivamente pronunciata sul fallimento della Società. “Occorre senza dare sia immediata e concreta risposta sul futuro ai lavoratori e alle loro famiglie, sia certezze all’utenza del Capoluogo, rimasta priva di un servizio essenziale”.

“Nell’incontro tra le parti convocato per lunedì p.v., chiederemo al Sindaco della Città di attivare con Cometra e la Regione Calabria un esercizio transitorio di trasporto pubblico che impegni tutta la forza lavoro di Amaco, in attesa di individuare il soggetto designato alla gestione del nuovo traporto pubblico locale di Cosenza, che per la CISL deve mantenere la connotazione di servizio di interesse

pubblico”.

“Per la CISL ogni sforzo deve essere teso a garantire la piena occupazione di tutte le maestranze, nell’ambito di una più stabile organizzazione aziendale che restituisca serenità ai lavoratori ormai esausti a causa di questa lunga e travagliata vicenda. Occorre altresì riflettere sulla più ampia crisi del TPL Italiano ed Europeo”.

“Proprio in queste ore, l’ETF ( European Transport Workers’ Federation), attraverso il suo Comitato di trasporto pubblico urbano, in cui sono rappresentati i sindacati associati e nel quale la nostra Federazione è direttamente impegnata, ha elaborato un documento politico denominato “Trasporto pubblico, il cuore pulsante della mobilità urbana”, in cui si richiama l’attenzione sul Manifesto delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti europei”.

“Si chiede una decisa azione politica sul trasporto pubblico, che deve recuperare la sua affidabilità e la sua natura di servizio di interesse pubblico, ricordando che tale servizio è il cuore di tutta la mobilità urbana, indispensabile per un’economia efficiente e per la transizione orientata verso la mobilità sostenibile”. Lo dichiarano in una nota congiunta il Segretario Generale CISL Cosenza, Giuseppe Lavia e il Segretario Generale FIT CISL Cosenza, Antonio Domanico.

Pd Cosenza: “un altro pezzo di storia andato in fumo”

“Già nel 2019 alcuni di noi avevano denunciato l’ormai evidente irreversibilità della crisi Amaco. Più recentemente, a settembre 2023, chiedevamo al PD un’assemblea di circolo denunciando: “l’ente ha abbandonato al suo destino la società di trasporto pubblico, destinata a una quasi certa liquidazione giudiziaria. Ancora a novembre 2023 protestavano contro l’inerzia del gruppo dirigente locale del PD, anche di fronte all’ormai dichiarata liquidazione giudiziale (fallimento) dell’Amaco”.

“Così come avevamo criticato il silenzio e la superficialità, da parte dell’amministrazione comunale, nell’affrontare la crisi profonda dell’azienda frutto della gestione precedente. A dicembre 2023 avevamo pure osservato che serviva ben poco “il borbottio timido di un sindaco che ha impiegato 383 giorni (dalla data di insediamento) per rimpiazzare l’amministratore lasciato in eredità dalle giunte Occhiuto e che ne avrebbe impiegato certamente di più se non fosse stato destato dall’iniziativa del pubblico ministero della procura della repubblica del tribunale di Cosenza di richiedere la liquidazione giudiziaria della società”.

“E, ancora, a dicembre 2023 facevamo osservare che “di certo sarebbe più significativa la posizione del sindaco, se non avesse impiegato 771 giorni dal suo insediamento per comprendere che l’Amaco era già finita quando lui nel suo programma amministrativo ne assicurava il rilancio”.

“Il non avere rimosso l’amministratore delegato ha segnato la solita assenza di discontinuità – continua la nota a firma degli iscritti del Pd della Federazione di Cosenza, Sergio De Simone, Alessandro Grandinetti, Saverio Carlo Greco e Giacomo Mancini. Un consociativismo grave che alimenta sfiducia e qualunquismo e che da più tempo denunciamo”.

“Dopo la preoccupazione, adesso è il momento della frustrazione e della enorme preoccupazione. Quindi la decisione della Corte d‘Appello di Catanzaro di rigettare il ricorso contro il fallimento dell‘Amaco può cogliere alla sprovvista solo chi manca della più elementare competenza per la gestione amministrativa del servizio di trasporto pubblico locale”.

“Possiamo anzi senz’altro sostenere che l’inutile tentativo di ottenere l’annullamento della sentenza di fallimento ha rappresentato un ultimo sciagurato espediente dilatorio di un’amministrazione che non ha la minima idea di come si debba gestire questa crisi. Nessuno stupore, quindi, né tantomeno sorpresa. Semmai la frustrazione per l‘ormai definitiva perdita del controllo pubblico su un servizio fondamentale come quello dei trasporti“.

“Adesso toccherà al liquidatore giudiziale provare a vendere il complesso aziendale appartenuto ad Amaco e funzionale al servizio TPL. Le prospettive di un suo successo paiono modeste e l‘alternativa più probabile sembra essere l‘asta del servizio, con la chiusura definitiva del complesso aziendale dell‘Amaco.

É una prospettiva estremamente penalizzante per i dipendenti e per la città.Bisogna insieme alle organizzazioni sindacali battersi per garantire prima di tutto i lavoratori e le loro famiglie e insieme un servizio di trasporto alla città funzionale ed economicamente accessibile per le fasce deboli.

La preparazione dell’asta per la concessione è di per sé lunga e complessa. Per di più, l’Amministrazione è apparsa finora impreparata e superficiale nell’affrontare la difficile situazione, e per questo che siamo ancora più preoccupati che la Giunta Caruso e le forze politiche di opposizione, responsabili del disastro aziendale dell’AMACO, facciano fatica a gestire l’attuale situazione complessa.

“Da mesi chiediamo un’inversione di rotta e il rafforzamento dell’azione amministrativa, ma sembra che il progressivo processo di degrado dei servizi nella città costituisca un dato ineluttabile accettato ormai con rassegnazione. A questo punto come PD è necessario sviluppare un’iniziativa politica, d informazione e di coinvolgimento della città e di tutte le istituzioni che hanno ruoli e competenze nella gestione dei trasporti locali, a partire dalla Regione Calabria, per trovare le soluzioni migliori possibili”.

“Non vorremmo che oltre al danno politico, vi fosse anche la beffa che le responsabilità altrui, di Occhiuto ed il centrodestra, venissero scaricate sul PD, visto anche il suo coinvolgimento diretto attraverso il suo rappresentante in giunta. Alla vigilia di una cruciale scadenza elettorale ci troviamo a fronteggiare una delle più gravi crisi occupazionali degli ultimi anni in città. Non vorremmo che la situazione creatasi abbia effetti negativi sui risultati elettorali del PD e del Centrosinistra”.

“Da mesi, come iscritti – conclude la nota – chiediamo un’inversione di rotta e il rafforzamento dell’azione amministrativa, ma sembra che i nostri appelli cadano nel vuoto e coloro che hanno ruoli e funzioni politiche ed amministrative di primo piano siano sordi e distratti rispetto al malessere che vive la città”.

