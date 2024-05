Fai Calabria, alla scoperta della Foresta del Gariglione

StrettoWeb

Avrà luogo domenica 19 Maggio 2024 la Giornata FAI della Biodiversità e a tal uopo la Delegazione di Catanzaro ha organizzato un evento volto alla scoperta della rigogliosa Foresta del Monte Gariglione. Domenica mattina alle ore 9:30 dall’antica Caserma Forestale partiranno due percorsi naturalistici guidati dai carabinieri del Reparto della Biodiversità.

Un percorso condurrà i visitatori sulla vetta del Monte ove sarà possibile ammirare imponenti esemplari della vegetazione locale. Un altro, invece, è diretto alla Cascata del “Piciaro”. Durante quest’ ultimo si potrà ammirare la bellissima Valle del Tacina e i luoghi ove i carbonai svolgevano la loro attività. Oltre ai trekking menzionati sarà possibile visitare, in via eccezionale, la Caserma Forestale del Gariglione edificata nel 1908 da una Società Austriaca che esportava legname.

Per gli iscritti FAI vi è, inoltre, una convenzione stipulata con Orme nel Parco per chi volesse fare le attrazioni nel pomeriggio. Per il pranzo è previsto un pic nic nelle radure adiacenti alla Località a cura dell’ Agriturismo Carrozzino rinomato per la porchetta. È importante prenotarsi per l’ evento ai numeri o all’email indicati sulla pagina Facebook della Delegazione di Catanzaro. https://www.facebook.com/FAIcatanzaro. Tutti a scoprire le bellezze della Foresta della Sila ove si respira l’aria più pulita d’Europa.

