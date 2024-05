Europee, Zaia contro Vannacci: “Lega ha altri valori”

StrettoWeb

“Vannacci in lista? Nessuna battaglia. Il generale, come ama farsi chiamare, non è capolista ma sono scelte che ha fatto il partito”. E’ quanto afferma il presidente del Veneto, Luca Zaia, che tuttavia si dice in disaccordo con alcune dichiarazioni di Vannacci.

“Non condivido – rimarca- la proposta delle classi separate e la concezione di Mussolini come Statista”. Poi ricorda che il generale è candidato indipendente, non è con la Lega “che ha i suoi valori”, mentre Vannacci “ne avrà altri”. “Se lo voterò? Mi sentirei come un peccatore a non votare i candidati veneti”, conclude il governatore.

