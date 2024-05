Europee, il vicesindaco di Zungri lascia Fratelli d’Italia e aderisce al partito di Cateno De Luca

StrettoWeb

La Dott.sa Caterina Gaudioso Vice Sindaco di Zungri referente cittadina di Fratelli d’Italia aderisce al Partito Sud Chiama Nord-Libertà di Cateno De Luca e Laura Castelli. L’adesione dopo l’incontro avvenuto con il Commissario Regionale Massimo Cristiano, che dichiara: “siamo in continua crescita, i sondaggi nazionali, pur rappresentando dei semplici indizi, ci dicono che siamo intorno al 3,5% in crescita. Accogliamo Caterina a braccia aperte, consapevoli che il suo contributo darà maggiore linfa al progetto di radicamento, che continua in maniera incessante su tutto il territorio calabrese, porte aperte alle persone per bene e siamo aperti a tutti coloro, soprattutto Amministratori locali, che non si sentono rappresentati dall’attuale sistema partitico, sempre più autoreferenziale, distante dai veri problemi delle comunità e della gente, abbandonando al loro destino molti Sindaci e Consiglieri comunali”.

Caterina Gaudioso da sempre impegnata nel sociale, Consigliere Comunale dal 2004, con ruoli di Assessore e Vice Sindaco afferma: “alle Europee sosterremo La lista Libertà di Cateno De Luca e Laura Castelli, lista che comprende ben 18 sigle politiche, l’unico progetto politico che rappresenta una assoluta novità e di rottura, all’interno di un sistema politico/partitico che non rappresenta in nessun modo la maggioranza degli italiani sempre di più indignati e delusi”.

