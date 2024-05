Europee: tour di Nichi Vendola in Calabria, tappa anche a Reggio

StrettoWeb

Lunedì 20 maggio, Nichi Vendola sarà a Cosenza per una serie di eventi insieme alla candidata di Alleanza Verdi Sinistra, Maria Pia Funaro, in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. La giornata sarà ricca di incontri e dialoghi, incentrati sull’impegno sociale e politico.

Programma della giornata:

12:30 – Università della Calabria (Unical): Nichi Vendola e Maria Pia Funaro visiteranno l’Università della Calabria. Una passeggiata da cui inizierà la visita di Vendola in Calabria, per un confronto con i ragazzi e la realtà universitaria.

17:00 – Casali del Manco: Nel pomeriggio, Nichi Vendola e Maria Pia Funaro saranno presenti a Casali del Manco, nella villetta di Via Cona della frazione di Casole Bruzio, per un dibattito moderato da Antonio Curcio, segretario provinciale di Sinistra Italiana. Sarà un momento di confronto aperto con la comunità locale.

18:45 – Villa Nuova, Cosenza: La giornata si concluderà nella splendida cornice della Villa Nuova al centro della città, a due passi dalla sede della CGIL. Nichi Vendola e Maria Pia Funaro, moderati dal giornalista Alfonso Bombini e introdotti da Iolanda Magliari, componente della segreteria regionale di Sinistra Italiana, parleranno alla città del loro impegno politico e sociale, condividendo come la loro storia personale abbia influenzato il loro posizionamento politico.

Inoltre domani, martedì 21 maggio, Nichi Vendola e Maria Pia Funaro continueranno il loro tour in Calabria:

12:30 – Primo appuntamento – Acri, al Caffè Letterario di Palazzo Falcone, dove Nichi e Maria Pia incontreranno la stampa e i cittadini, in un confronto aperto sui temi più importanti per il Mezzogiorno da portare al centro dell’agenda Europea.

17:30 – Reggio Calabria, Auditorium Lucianum di Via Monsignore De Lorenzo, 30 chiusura del tour calabrese di Vendola con Maria Pia Funaro e l’altro candidato di AVS, Gerardo Pontecorvo, in una serata reggina per parlare dei veri bisogni della Calabria e dell’area metropolitana di Reggio.

Maria Pia Funaro esprime grande entusiasmo per la visita di Nichi Vendola e invita tutta la cittadinanza a partecipare agli eventi della giornata. ”

Nichi Vendola e Maria Pia Funaro a Cosenza: Una Giornata di Incontri e Dialogo

Cosenza, 20 maggio 2024 – Lunedì 20 maggio, Nichi Vendola sarà a Cosenza per una serie di eventi insieme alla candidata di Alleanza Verdi Sinistra, Maria Pia Funaro. La giornata sarà ricca di incontri e dialoghi, incentrati sull’impegno sociale e politico.

Programma della giornata:

12:30 – Università della Calabria (Unical): Nichi Vendola e Maria Pia Funaro visiteranno l’Università della Calabria. Una passeggiata da cui inizierà la visita di Vendola in Calabria, per un confronto con i ragazzi e la realtà universitaria.

17:00 – Casali del Manco: Nel pomeriggio, Nichi Vendola e Maria Pia Funaro saranno presenti a Casali del Manco, nella villetta di Via Cona della frazione di Casole Bruzio, per un dibattito moderato da Antonio Curcio, segretario provinciale di Sinistra Italiana. Sarà un momento di confronto aperto con la comunità locale.

18:45 – Villa Nuova, Cosenza: La giornata si concluderà nella splendida cornice della Villa Nuova al centro della città, a due passi dalla sede della CGIL. Nichi Vendola e Maria Pia Funaro, moderati dal giornalista Alfonso Bombini e introdotti da Iolanda Magliari, componente della segreteria regionale di Sinistra Italiana, parleranno alla città del loro impegno politico e sociale, condividendo come la loro storia personale abbia influenzato il loro posizionamento politico.

Inoltre domani, martedì 21 maggio, Nichi Vendola e Maria Pia Funaro continueranno il loro tour in Calabria:

12:30 – Primo appuntamento – Acri, al Caffè Letterario di Palazzo Falcone, dove Nichi e Maria Pia incontreranno la stampa e i cittadini, in un confronto aperto sui temi più importanti per il Mezzogiorno da portare al centro dell’agenda Europea.

17:30 – Reggio Calabria, Auditorium Lucianum di Via Monsignore De Lorenzo,30 chiusura del tour calabrese di Vendola con Maria Pia Funaro e l’altro candidato di AVS, Gerardo Pontecorvo, in una serata reggina per parlare dei veri bisogni della Calabria e dell’area metropolitana di Reggio.

Maria Pia Funaro esprime grande entusiasmo per la visita di Nichi Vendola e invita tutta la cittadinanza a partecipare agli eventi della giornata. “Sarà un’occasione preziosa per dialogare su temi cruciali per il nostro futuro, promuovendo un’Europa più giusta, inclusiva e sostenibile.”

.”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.