Europee, tour di Cateno De Luca in provincia di Enna

Il Camper della Libertà con a bordo il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca prosegue nel suo tour in Sicilia. Dopo aver raggiunto le province di Siracusa, Ragusa e Catania, venerdì 31 maggio sarà nell’ennese. Primo appuntamento in programma con il federatore della Lista Libertà è alle 12 con una conferenza al Kenisa Caffè letterario, in via Roma 48, per incontrare giornalisti e simpatizzanti. Subito dopo si sposterà alle 13,30 a Piazza Armerina al Ristorante Da Totó, via Mazzini 29.

L’arrivo a Barrafranca è previsto alle 16 dove parteciperà ad un incontro al comitato elettorale sul Corso Garibaldi 229.

Due ore dopo tappa a Regalbuto alla sala Paolo Sesto della Chiesa Madre San Basilio.

Alle 19,30 sarà invece ad Agirà al bar Monte Teja per un incontro

Arrivo a Nicosia previsto intorno alle 20.45 per un comizio in Piazza Garibaldi. Alle 22 sarà a Gangi al bar Miramonti in via Nazionale 19.

La chiusura in programma Alimena alle 22,30 con un comizio in corso Vittorio Emanuele n. 27.

