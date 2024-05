Europee, Toscano (Dsp): “ci saremo al Centro, attendiamo l’esito dei ricorsi”

StrettoWeb

“Attendiamo l’esito dei ricorsi per capire in quante circoscrizioni sarà infine presente la lista di Democrazia Sovrana e Popolare. Di sicuro ci saremo nella circoscrizione Centro (Lazio, Marche, Umbria e Toscana)”, è quanto afferma Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana e Popolare.

“Quand’anche non fossimo presenti in alcune circoscrizioni invito i nostri militanti e simpatizzanti a non prendere neppure lontanamente in considerazione l’ipotesi di votare per liste create e guidate da gente che auspica il “commissariamento” dell’Italia da parte di Mario Draghi. I traditori non vanno premiati ma individuati e allontanati”, conclude Toscano.

