Europee, Ternullo (FI): “candidatura Falcone in linea con le norme, lo sosteniamo con convinzione”

“La candidatura dell’onorevole Marco Falcone alle prossime elezioni europee di giugno, non solo è perfettamente in linea con le norme in vigore, ma è anche un plus per il nostro Partito e per tutta la Sicilia. Falcone è un politico onesto e stimato e un amministratore più che capace. Abbiamo piena fiducia nella magistratura, in lui e nel suo operato, mentre non siamo altrettanto convinti della bontà dei meccanismi usati per individuare i cosiddetti impresentabili“. Lo dichiara la senatrice siciliana di Forza Italia Daniela Ternullo.

“Continueremo a sostenere con grande convinzione e determinazione la candidatura di Falcone, certi che le sue qualità sono motivo di garanzia per i cittadini”, conclude Ternullo.

