Europee, successo straordinario per Giusi Princi a Catanzaro: apprezzamento e sostegno trasversale, le testimonianze | FOTO

Grande successo per Giusi Princi nelle attività in vista delle elezioni europee: il vice Presidente della Regione Calabria, candidato nella lista di Forza Italia, ieri ha incontrato a Catanzaro il mondo della scuola e delle professioni in un evento moderato dalla dirigente Elisabetta Zaccone. Grande partecipazione e vicinanza da parte dei convenuti: numerose le testimonianze che dimostrano cosa rappresenta questa candidatura per la Calabria.

In molti hanno espresso punti di vista politici differenti rispetto al Centrodestra, alcuni addirittura hanno espresso una vicinanza storica alla sinistra, altri ancora una disaffezione alla politica. “Pensavo che non sarei andato a votare“, hanno confidato, aggiungendo però che “adesso lo farò con convinzione, perchè con Giusi Princi ho ritrovato la speranza. E’ competente, seria, preparata, si differenzia dal buio della politica di oggi, è una luce in questo mondo e dobbiamo illuminarla al meglio“.

Tantissime le testimonianze di sostegno da parte di docenti, medici, sindacalisti. Proprio su Giusi Princi, che venerdì prossimo – 24 maggio – alle ore 16:00 terrà un incontro aperto molto atteso nella sua città, a Reggio Calabria, precisamente a Villa Blanche, abbiamo ricevuto una testimonianza che riportiamo integralmente: “Parto da un episodio di oggi. Vado a comprare il giornale e sento da gruppo di persone, riferendosi alla candidatura di Giusi Princi: Questa ha testa; e un altro: E’ brava, è troppo brava. In modo ellittico e popolare hanno espresso quanto ora vado a testimoniare. Per ruoli istituzionali ho avuto modo di frequentare personalità apicali della cultura e ministri dell’università. Mai ho ricevuto un’impressione così potente come quando ho cominciato ad avere contatti culturali con la Princi; e la stessa potente impressione ha ricevuto un ambasciatore che recentemente ha avuto un colloquio con la Vicepresidente, rimanendone addirittura strabiliato. In verità, Giusi Princi è una personalità eccezionale, di assoluto rilievo per capacità manageriale e intuizione prospettica, per empatia e forza propulsiva. In Europa saprà ripetere il lavoro strabiliante che ha svolto da Vicepresidente, mettendo totalmente a frutto le opportunità che il Presidente della Regione con grande sagacia le ha offerto. Ribadisco: mai visto nulla di simile a Giusy Princi nella mia lunga carriera di preside di facoltà, di direttore di dipartimento, di prorettore. Con entusiasmo e speranza, Aldo Maria Morace”.

