Europee, parte il tour di Cateno De Luca in giro per Messina

“Abbiamo iniziato stamattina il Tour della Libertà a Messina. Più di 30 tappe per ringraziare la nostra città e portare il nostro messaggio di libertà. Il buongiorno è partito da Altolia, dove siamo stati accolti con caffè, cornetti e torte fatte in casa”, è quanto afferma Cateno De Luca. “La nostra giornata prosegue con un caffè a Molino, Giampilieri e Pezzolo, per incontrare i cittadini e parlare del nostro progetto di Libertà. Nel corso della mia azione politica e amministrativa, ho sempre prestato particolare attenzione ai piccoli villaggi , perché sono il cuore pulsante della nostra comunità“, rimarca De Luca.

“Oggi il loro supporto è fondamentale per portare avanti il nostro messaggio. Un grande grazie a tutti coloro che ci sostengono e che partecipano attivamente a questo percorso. Messina, insieme, possiamo fare la differenza”, conclude De Luca.

