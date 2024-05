Europee, Orlando: “apicoltura minacciata da agricoltura intensiva”

StrettoWeb

Sulla drammatica e profonda crisi del comparto dell’apicoltura in Sicilia e in Italia, per via della perdita della biodiversità dovuta anche a fattori umani, dichiara così Leoluca Orlando, capolista nelle Isole per Alleanza Verdi Sinistra, manifestando il suo impegno a Bruxelles qualora venisse eletto.

“La diminuzione delle popolazioni di impollinatori come le api selvatiche e la profonda crisi del comparto degli apicoltori siciliani vanno difesi non solo con misure di sostegno al reddito riconoscendo la loro funzione sociale, ma includendo obiettivi specifici di protezione per gli impollinatori nel quadro della strategia Europea per le biodiversità 2030, oltre che nella politica agricola comune (PAC). Ecco ancora una volta sotto gli occhi di tutti come questione sociale ed ambientale sono fortemente intercorrelate. Prendersi cura della biodiversità vuol dire avere cura della natura e delle persone”.

