Europee, il Movimento 5 Stelle chiude la campagna elettorale a Palermo

“Il presidente Conte ha ufficializzato oggi la notizia della chiusura in Sicilia, il prossimo 7 giugno, della campagna elettorale del M5S, un fatto che non era mai accaduto. Siamo particolarmente orgogliosi di questa comunicazione che rappresenta il concreto riconoscimento del lavoro svolto nei nostri territori e dell’affetto che la Sicilia ha sempre tributato al presidente e al Movimento”. Lo afferma il coordinatore siciliano del M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola, oggi assieme ai candidati M5S alle elezioni europee e a tantissimi rappresentanti siciliani Cinquestelle a tutti i livelli istituzionali al seguito di Conte in questa tra giorni in giro per la Sicilia.

“L’abbraccio che oggi i siciliani hanno tributato a Conte nelle varie tappe – dice Di Paola – è stato, come ha sottolineato lo stesso presidente, travolgente, fatto che ci dà lo stimolo per impegnarci ulteriormente in questa volata finale. La gente ha voglia di cambiamento e noi siamo pronti a dare il nostro importante contributo in questo senso. Mandiamo dalla Sicilia l’avviso di sfratto al centro destra”.

“La scelta della Sicilia – conclude Di Paola – ha anche, come ha sottolineato Conte, un fatto altamente simbolico che condivido in toto: la Sicilia è il posto più lontano da Strasburgo e da Bruxelles, ma l’Europa è anche qui e da qui dobbiamo fare sentire forte la nostra voce in Europa”.

