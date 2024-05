StrettoWeb

Evento di Matteo Renzi, ex leader del Pd ed ex Premier, a Messina, in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Il fondatore di Italia Viva ed esponente della lista Stati Uniti d’Europa sarà in città il prossimo 25 maggio presso l’Auditorium Società editrice Sud di via Bonino.

