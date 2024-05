Europee: le liste di Fratelli d’Italia in tutta Italia | NOMI

StrettoWeb

Presentate le liste di Fratelli d’Italia, in tutta Italia, in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Sarà il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, a guidare tutte le liste del principale partito di centrodestra. In campo anche tanti amministratori locali e dirigenti di Fdi.

Liste

Nord – Orientale

Giorgia Meloni detta Giorgia

Sergio Antonio Berlato

Alessia Ambrosi

Antonella Argenti

Silvia Bolla

Stefano Cavedagna detto Cavedania

Alessandro Ciriani

Elena Donazzan

Guglielmo Garagnani

Valeria Mantovan

Maddalena Morgante

Anna Olivetti

Lucas Pavanetto

Daniele Polato

Piergiacomo Sibiano detto Piga

Nord – Occidentale

Giorgia Meloni detta Giorgia

Carlo Fidanza

Vincenzo Amich

Patrizia Baffi

Stefano Balleari

Federica Barbero

Marco Colombo

Giovanni Crosetto

Pietro Fiocchi

Eleonora Frigerio

Franco Giancarlo

Giovanna Giolitti

Paolo Inselvini

Lara Magoni

Mario Mantovani

Elena Nai

Federica Picchi

Vincenzo Sofo

Antonella Tosi

Mariateresa Vivaldini

Isole

Giorgia Meloni detta Giorgia

Salvatore Deidda detto Sasso

Elvira Amata

Massimiliano Giammusso detto Massi detto Musso

Giuseppe Milazzo

Ruggero Benedetto Italo Razza

Giuseppa Savarino detta Giusi

Alessia Scorpo

Sud

Giorgia Meloni detta Giorgia

Nicola Benedetto

Ersilia Amatruda

Antonio Ambrosio

Marco Cerreto

Nicola D’Ambrosio detto Dambrosio

Luciana De Francesco

Mariangela Di Biase

Raffaella Docimo

Ines Fruncillo

Alberico Gambino

Chiara Maria Gemma

Giovanna Greco

Elena Marrazzi

Denis Domenico Nesci

Michele Picaro

Vittorio Sgarbi

Francesco Ventola

Centro

Giorgia Meloni detta Giorgia

Nicola Procaccini

Carla Cappiello

Francesco Carducci Artenisio detto Carducci

Dorina Casadei

Carlo Ciccioli

Civita Di Russo detta Civita

Mario Pellegrini

Anita Privitera

Maria Veronica Rossi

Antonella Sberna

Marco Squarta

Francesco Torselli

Stefano Tozzi

Manuel Vescovi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.