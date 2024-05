Europee, la lista di Michele Santoro ammessa in tutta Italia

StrettoWeb

Buone notizie per la lista Michele Santoro. La Corte di cassazione ha ammesso il ricorso presentato dalla lista “Pace, terra e dignità” per Sicilia e Sardegna alle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. La lista in un primo momento era stata esclusa dalla scheda perché mancavano alcuni certificati elettorali. Gli avvocati di Santoro hanno dimostrato che i promotori della lista avevano regolarmente inoltrato via Pec ai rispettivi comuni la richiesta di produrre i documenti necessari.

“Pace terra e dignità” ci sarà anche al Nord Ovest

Dopo una prima esclusione decisa dalla corte d’Appello di Milano, il Tar ha accolto il ricorso presentato dalla lista “Pace Terra e Dignità” di Michele Santoro. Il simbolo sarà presente non solo nel Nord Ovest, ma anche in tutte le altre circoscrizioni alle elezioni europee.

