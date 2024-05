Europee, per la lista Libertà di Cateno De Luca tutto pronto per la due giorni tra Taormina e Fiumedinisi

StrettoWeb

Il programma dei due eventi del weekend rimane confermato, nonostante l’attesa di aggiornamenti sullo stato di salute del leader di Sud Chiama Nord e federatore della Lista Libertà, Cateno De Luca. Dal Policlinico di Messina, dove è ricoverato, De Luca assicura che, se le condizioni lo consentiranno, troverà la maniera, “a modo suo“, di far sentire la propria presenza. La grande comunità che sostiene il progetto Libertà si ritroverà il 4 e il 5 maggio tra Taormina e Fiumedinisi.

All’Hotel Villa Diodoro di Taormina, domani sabato 4 maggio, appuntamento con “La cena degli sponsor”, un’occasione dedicata all’autofinanziamento. Questa la strada scelta dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca per presentare alle europee, liberi da condizionamenti delle lobby, un programma frutto delle reali istanze dei territori.

La scelta di non avere padroni passa attraverso un azionariato diffuso ecco perché “la cena in programma domani a Taormina rappresenta un momento di condivisione e autofinanziamento aperto ai candidati e agli sponsor che hanno deciso di sostenerci” spiega il federatore della lista Libertà.

Il giorno dopo, domenica 5 maggio, a Fiumedinisi spazio al Villaggio della Libertà che prenderà il via con l’arruolamento dei Mille. “Partiremo dal mio paese natale in mille per arrivare l’8 e il 9 giugno ad un milione” la promessa di De Luca.

Previsti momenti simbolici come l’arruolamento e il giuramento delle sentinelle della libertà e la rievocazione storica della spedizione dei Mille. Non mancheranno gli interventi di saluto dei candidati di tutta Italia della lista Libertà che parteciperanno alla due giorni pensata proprio per riunire quanti hanno scelto di aderire al progetto federativo proposto da De Luca.

Previsto alle 21:00 un momento “A tu per tu” con Capitano Ultimo che sarà intervistato dal direttore di Affari Italiani Angelo Maria Perrino. Le conclusioni affidate da programma al leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca che rassicura tutti circa la possibilità di trovare comunque un modo per portare il proprio saluto e far sentire la propria presenza.

