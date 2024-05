Europee, Leoluca Orlando in Sardegna: “ambiente, territorio e uno sviluppo sostenibile per il futuro dei sardi”

StrettoWeb

Entra nel vivo la campagna elettorale per le Europee di Avs in Sardegna. Il capolista della circoscrizione Isole Leoluca Orlando sarà oggi a Cagliari (ore 18.00, presso Manufattura Tabacchi) e domani ad Alghero (ore 16.00, in via XX Settembre 140) insieme al candidato sardo per Avs nelle Isole, Francesco Muscau.

Nell’incontro a Cagliari, dal titolo “Quale Europa nel Mediterraneo?”, con la partecipazione della docente universitaria Francesca Corrao, al centro del dibattito il ruolo e l’interscambio dell’Europa in questi anni col Mediterraneo, e un’economia per il futuro dei giovani nell’isola.

Ad Alghero, nell’incontro dal titolo “Le città sul mare nel Mediterraneo”, con la partecipazione di Raimondo Cacciotto, candidato sindaco ad Alghero con Campo largo e forze civiche centriste, si dialogherà sull’identità di città sul mare come Palermo e Alghero. Da una parte il capoluogo siciliano, città con un porto commerciale e già capitale italiana della cultura; dall’altra, Alghero, con un porto turistico, città che guarda al mondo catalano.

Quali mondi culturali rappresentano queste città sul mare? Sono porte di accoglienza e luoghi di interscambi culturali, la cui voce Avs vuole portare in Europa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.