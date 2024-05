Europee, Jasmine Cristallo firmerà il referendum promosso dalla Cgil sul Jobs Act

StrettoWeb

“Sono anch’io tra coloro che firmeranno il referendum Cgil per il superamento di alcune delle misure previste dal Jobs Act. I quesiti referendari avranno ad oggetto la disciplina sui licenziamenti, la reintroduzione delle causali per i contratti a termine, la regolamentazione degli appalti e la responsabilità del committente sugli infortuni. Sono convinta che nel dibattito intorno a questi temi e nella campagna prioritaria di raccolta firme per il salario minimo stiano il ruolo e l’impegno del Pd di oggi“. E’ quanto afferma Jasmine Cristallo, direzione nazionale PD, candidata al Parlamento europeo Collegio Italia meridionale.

“L’errata illusione di una precarizzazione del lavoro spacciata per flessibilità dev’essere superata dall’affermazione della dignità del lavoro, dalla sicurezza a garanzia della vita e della salute di lavoratori e lavoratrici, dalla fine del lavoro povero, dall’allargamento delle tutele nel solco di quanto avviato a livello europeo con la direttiva sui lavoratori delle piattaforme. Ciò che proprio non possiamo permetterci di sacrificare sono i diritti, la salute, la sicurezza di chi lavora”, conclude.

