Europee: le intenzioni di voto, Pd più vicino a Fdi | DATI

Piena campagna elettorale per i partiti impegnati per le elezioni Europee del prossimo 8 e 9 giugno. Se si votasse oggi Fratelli d’Italia sarebbe il primo partito con il 26,8% dei voti, poco più di sei punti in più del Partito Democratico (20,7%), secondo l’ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24. La forbice fra i due partiti si è ristretta rispetto alla scorsa settimana, dato il calo del partito di Giorgia Meloni (-0,5%) e la leggera crescita del Pd (+0,2%).

Cala anche Forza Italia (8,0%, -0,3%), superata dalla Lega, mentre a cavallo della soglia di sbarramento si registra una leggera crescita di Azione che permetterebbe oggi al partito di Calenda di raggiungere la soglia di sbarramento (4,0%).

