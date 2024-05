Europee, iniziativa con Vittorio Sgarbi a San Giorgio Morgeto

StrettoWeb

Il 3 giugno alle ore 16.30 il Prof. Vittorio Sgarbi incontrerà la cittadinanza e le autorità nel corso di un incontro pubblico organizzato da Francesca Agostino, cittadina benemerita di San Giorgio Morgeto, che lo accoglierà e lo guiderà in una breve visita guidata tra i vicoli e monumenti dello splendido borgo aspromontano. Vittorio Sgarbi è candidato alle elezioni per il Parlamento europeo nelle liste di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Sud.

La tappa di San Giorgio Morgeto, nell’ambito del vasto e intenso tour calabrese, è particolarmente significativa perché rappresenta l’opportunità per dare il giusto rilievo alla bellezza paesaggistica e al valore storico e monumentale di uno tra i borghi più belli e affascinanti non solo del Sud ma d’Italia.

“Sarà un appuntamento fondamentale per una campagna elettorale ispirata dalla bellezza del paesaggio e alle potenzialità di un territorio unico al mondo, come lo è quello della provincia di Reggio Calabria, che attraverso la competenza formidabile e internazionalmente riconosciuta di Vittorio Sgarbi essere proiettato in una dimensione europea e internazionale affermandosi come protagonista di bellezza, vivacità e fermento artistico e culturale”, afferma Francesca Agostino.

San Giorgio Morgeto nell’occasione si prepara con entusiasmo ad accogliere il celebre critico d’arte, con numerose iniziative spontanee da parte della cittadinanza e la presenza di intellettuali e artisti che vi accorreranno per l’occasione.

