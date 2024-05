Europee, iniziativa con Stefano Bandecchi a Messina

StrettoWeb

Venerdì 31 maggio, alle ore 18.00, presso il Royal Palace Hotel di Messina, si terrà un importante incontro con gli elettori organizzato da Alternativa Popolare. L’evento vedrà la partecipazione del Presidente Paolo Alli, del Coordinatore Nazionale Stefano Bandecchi, del coordinatore regionale Alfonso Alaimo e del candidato alle elezioni Europee Massimo Romagnoli.

Questo appuntamento rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino il programma e le proposte di Alternativa Popolare, nonché per confrontarsi direttamente con i leader del movimento, Paolo Alli e Stefano Bandecchi, sulle loro esperienze e la loro visione riguardo alle politiche europee, le quali incidono sempre più profondamente sulla nostra quotidianità.

Massimo Romagnoli, candidato alle prossime elezioni europee, sottolinea l’importanza di questo evento: “sarà un momento cruciale per approfondire la nostra proposta politica e per consentire ai cittadini messinesi di comprendere appieno gli obiettivi e le iniziative che Alternativa Popolare intende portare avanti a livello europeo e nazionale. Stefano Bandecchi avrà l’opportunità di illustrare la sua visione e di rispondere alle domande e alle curiosità degli elettori, in un confronto diretto e costruttivo”.

L’incontro rappresenta un’occasione imperdibile per gli elettori messinesi di conoscere da vicino i protagonisti di Alternativa Popolare e di comprendere le loro idee e i loro progetti per un’Europa più vicina ai bisogni dei cittadini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.