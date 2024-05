Europee, Giuseppe Antoci a Briga Marina e a Nizza di Sicilia

StrettoWeb

Giuseppe Antoci, il capolista del MoVimento 5 Stelle per la Circoscrizione Isole alle prossime elezioni Europee, sarà presente nella zona sud di Messina e nella fascia jonica per incontrare cittadini, elettori e simpatizzanti. La prima tappa sarà alle 9.00 a Briga Marina (fronte Bar De Luca in Piazza Migneco), mentre il secondo incontro sarà sul lungomare di Nizza di Sicilia alle 11.00 (Area Nerd/L’altro Caffè).

Gli appuntamenti sono organizzati “Per favorire l’incontro e il confronto con Giuseppe Antoci, capolista del MoVimento 5 Stelle per la Circoscrizione Isole alle prossime elezioni Europee e confermare ancora una volta il nostro saldo rapporto con questi territori dove siamo presenti costantemente anche grazie ai nostri amministratori locali che si impegnano quotidianamente per le loro comunità. Agli incontri saranno presenti anche la senatrice Barbara Floridia e altri esponenti M5S del territorio”, dichiara l’on. Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana che ha organizzato gli incontri insieme al consigliere comunale M5S di Nizza di Sicilia Domenico Santisi e a tutto il gruppo Movimento 5 stelle riviera Jonica e valle Alcantara.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.