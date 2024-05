Reggio Calabria, gazebo di Fratelli d’Italia sul Corso Garibaldi: “con Giorgia Meloni l’Italia è protagonista in Europa”

StrettoWeb

Grande fermento per Fratelli d’Italia a Reggio Calabria in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Il sabato e la domenica il partito di Giorgia Meloni sta organizzando dei gazebo davanti al Teatro Cilea sul Corso Garibaldi per spiegare ai cittadini l’importanza del voto ed il lavoro del Governo in Italia ed in Europa.

Le parole di Germanò e Agliano

Franco Germanò, ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “Fdi si propone come movimento politico in grado di dare risposte agli italiani. Queste elezioni sono importanti affinchè la destra si confermi forte in Italia”. Mentre Giuseppe Agliano, punto di riferimento della destra reggina e già assessore comunale, ha evidenziato: “dobbiamo mantenerci primo partito in Italia e tentare di far votare tutti coloro che sisono allontanati dalla politica. Grazie a Giorgia Meloni l’Italia è protagonista in Europa ed è molto apprezzata per il lavoro svolto da quando governa la nostra nazione”.

Foto



