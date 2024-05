Europee 2024, Funaro (AVS) esalta l’importanza del Terzo Settore

StrettoWeb

Maria Pia Funaro, candidata nella Circoscrizione Sud alle elezioni europee per Alleanza Verdi Sinistra, sottolinea l’importanza cruciale del Terzo settore, delle associazioni e delle cooperative sociali per Cosenza, la Calabria e tutto il Mezzogiorno. Queste realtà si sostituiscono spesso allo Stato nell’erogazione di servizi essenziali che le istituzioni locali faticano a garantire. “Il Terzo settore e le associazioni sono il cuore pulsante del nostro tessuto sociale”, dichiara Funaro.

“In una regione come la Calabria, dove le difficoltà economiche e sociali sono particolarmente accentuate, queste realtà svolgono un ruolo insostituibile nel garantire servizi fondamentali, supportando le comunità locali e promuovendo l’inclusione sociale.” Per questo motivo Maria Pia Funaro ha voluto creare un vero e proprio laboratorio politico con le organizzazioni del Terzo settore per costruire una visione di welfare che metta al centro i valori della solidarietà e dell’accoglienza, dell’inclusione sociale, della sostenibilità.

Funaro evidenzia come anche il programma di Alleanza Verdi Sinistra per le elezioni europee riconosca e valorizzi il ruolo del Terzo settore. “Crediamo fermamente che una società equa e giusta passi attraverso il rafforzamento del Terzo settore. Le cooperative sociali e le associazioni rappresentano non solo un sostegno indispensabile per le fasce più deboli, ma anche un modello di sviluppo sostenibile e partecipato.”

In Calabria e nel Mezzogiorno, il Terzo settore si distingue per la capacità di fornire servizi essenziali in ambiti come la sanità, l’istruzione, l’assistenza agli anziani e ai disabili, la tutela dei diritti delle donne e delle minoranze, oltre che nella promozione di iniziative culturali e ambientali. “Queste realtà sono spesso l’unica risposta concreta alle esigenze dei cittadini, soprattutto nelle aree interne e più svantaggiate”, aggiunge Funaro.

Dal confronto con le realtà del Terzo Settore è poi emerso un sentire comune che Maria Pia ha fatto suo e condiviso: “la parola pace è risuonata in ogni intervento, un sentimento che ci accomuna tutti è quello di vedere l’Europa impegnata nella risoluzione pacifica dei conflitti, in primis nella Striscia di Gaza e in Ucraina, e poi nella creazione di un nuovo rapporto e di una nuova influenza, questa volta positiva e armonica, con il continente Africano, in cui le “micro-guerre” sono ormai quotidiane, numerose e tragiche per la popolazione, ben oltre la nostra percezione”.

Alleanza Verdi Sinistra si impegna a:

Sostenere e incentivare le attività del terzo settore, delle cooperative sociali e delle associazioni, attraverso politiche che ne favoriscano la crescita, la stabilità economica e i diritti di lavoratori e operatori sociali.

Promuovere la collaborazione strutturale tra istituzioni pubbliche e terzo settore, per garantire una rete di servizi efficiente e capillare e forme di co-programmazione e co-progettazione.

Rafforzare i finanziamenti destinati al sociale e all’accoglienza, assicurando che le risorse siano utilizzate per promuovere modelli di accoglienza virtuosi, come quello di Riace e di tante associazioni e cooperative che operano nella città di Cosenza, e per rafforzare i percorsi di seconda accoglienza.

Favorire la partecipazione attiva dei cittadini nella gestione dei servizi locali, promuovendo forme di economia sociale e solidale.

Migliorare l’accesso al credito delle persone svantaggiate e favorire gli strumenti di finanza etica, sostenendo la rete dei MAG e degli istituti finanziari che investono nello sviluppo sostenibile e responsabile dei territori.

Promuovere il ruolo di mediazione dell’Europa nelle trattative di pace, per ottenere un immediato cessate il fuoco a Gaza e in Ucraina ed impedire la preoccupante corsa al riarmo.

“Il nostro impegno è chiaro: vogliamo un’Europa che riconosca il valore del terzo settore e che investa nelle persone, nelle comunità e nell’ambiente”, conclude Maria Pia Funaro. “Solo così potremo costruire un futuro più giusto, inclusivo e sostenibile per tutti.“

