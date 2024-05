Europee, Fugatti su Vannacci: “sono trentino e voterò Paccher”

StrettoWeb

“Vannacci è un indipendente all’interno della Lega”. E’ quanto ha detto il governatore trentino Maurizio Fugatti ai margini del congresso della Svp a Merano. “Il sostegno di altri candidati sarà valutato nei prossimi giorni”, ha chiarito. “Le cose si valutano quando accadono, questo vale anche per l’elezione di Paccher che ovviamente auspico. In Trentino sono stati eletti Boso e Santini per la Lega. Non è automatico essere eletti in Trentino”, ha ricordato Fugatti.

“Io ho una storia nella Lega ben radicata, sono un trentino e per questo il mio voto andrà a Roberto Paccher”, conclude Fugatti.

