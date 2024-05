Europee, “Fronte Verde” in Sicilia e Sardegna sostiene Cateno De Luca e Laura Castelli

StrettoWeb

Il “Fronte Verde” movimento ecologista in alleanza politica con la lista “Libertà”, di cui è componente con il proprio logo all’interno del simbolo, per le prossime elezioni europee 2024 dell’ 8 e 9 giugno nella circoscrizione elettorale Italia insulare (Sicilia e Sardegna) sostiene i candidati on. Cateno De Luca attualmente Sindaco di Taormina e l’on. Laura Castelli ex viceministro dell’Economia e delle Finanze, lo comunica in una nota alla stampa il Presidente nazionale del “Fronte Verde” Vincenzo Galizia che ha dichiarato: “invitiamo tutti i nostri militanti, simpatizzanti ed elettori di sostenere e di votare nella circoscrizione Insulare barrando il simbolo di “Libertà” e scrivendo i nomi di Cateno De Luca e Laura Castelli”, dichiara Galizia. “La Sicilia e la Sardegna saranno i terreni di scontro più interessanti di queste europee”, interviene Alberto Crapanzano referente “Fronte Verde” dell’Italia insulare.

“Esse sono chiamate a fare da apripista ad un radicale cambiamento del quadro politico europeo. È nelle periferie dell’Europa che si svolgeranno le decisive battaglie, dove si respira già il vento del cambiamento che viene dal mare dei pescatori e dalle campagne degli agricoltori traditi e delusi dai partiti tradizionali di destra e sinistra”. Il Fronte Verde invita i siciliani ed i sardi “a difendere i propri interessi ed i propri territori dall’attacco delle direttive europee PAC e CETA, che mirano ad incrementare la produzione di cibi sintetici e farine di grilli e cavallette. L’agricoltura e la pesca italiana devono rimanere i settori primari che producono cibi sani e genuini. È necessario uno sviluppo in armonia con la natura attraverso politiche concrete per una maggiore giustizia sociale e una migliore qualità della vita. Ed è per questo che il “Fronte Verde” invita a votare la lista “Libertà”, l’unica vera novità di queste europee 2024 con un programma solido, con proposte concrete e una visione chiara per il futuro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.