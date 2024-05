Europee, eventi con Stefano Bandecchi a Villa e Reggio Calabria

StrettoWeb

Il Segretario Nazionale di Alternativa Popolare e Sindaco di Terni Stefano Bandecchi, impegnato nel suo tour elettorale per le Europee che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024, giorno 1 Giugno farà tappa nelle città di Reggio Calabria e Villa San Giovanni per incontrare sostenitori, cittadini e il mondo produttivo e delle professioni. Lo comunica il Coordinatore Regionale Massimo Ripepi, candidato al Parlamento Europeo per la Circoscrizione Sud, che accompagnerà il Segretario Bandecchi.

Il programma degli appuntamenti pubblici sarà così articolato:

VILLA SAN GIOVANNI

Ore 09.00- Via Marina di Villa San Giovanni Incontro con i cittadini per discutere della questione del Ponte sullo Stretto

per discutere della questione del Ponte sullo Stretto Ore 10.30- Piazza Maggiore Giustino Calabrò Conferenza Stampa/Incontro con i cittadini

Ore 12.45- Via Garibaldi Incontro con i cittadini

REGGIO CALABRIA

Ore 19.00- Piazza Camagna, Corso Garibaldi Comizio Elettorale

