Europee, De Luca a Siracusa: “la mia candidatura deve essere un traino per superare il 4%”

“Libertà rappresenta oggi un progetto politico innovativo che mira a rendere protagoniste le singole realtà territoriali, spesso schiacciate da un sistema partitocentrico. Abbiamo fatto tutto alla luce del sole, diversamente da chi invece non può neanche dire ai propri elettori da chi è sostenuto”. E’ quanto afferma a Siracusa il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, con al suo fianco il candidato alle Europee, Edy Bandiera, i consiglieri comunali Matteo Melfi e Nadia Garro e il Coordinatore cittadino Alessandro Spadaro. “Noi rappresentiamo e siamo rappresentati da forze politiche che incarnano le istanze del territorio. Non a caso, nella lista Libertà ci sono agricoltori, pescatori e ambulanti, categorie che più di tutte stanno pagando il prezzo di queste politiche europee. La mia candidatura deve essere un traino per raggiungere e superare l’obiettivo del 4%”, rimarca De Luca.

“La partita più importante noi la giochiamo in Sicilia. Nel 2022, quando abbiamo sfidato il sistema, abbiamo ottenuto 500mila preferenze con il progetto De Luca Sindaco di Sicilia. Oggi chiediamo a chi ci ha dato fiducia allora di farlo ancora una volta. Sosteneteci. Avete dei buoni motivi per farlo. Primo fra tutti, questo è un progetto di Libertà che in Sicilia ha avviato un percorso ben preciso, e poi è l’unico progetto civico a trazione meridionalista che ha assunto il ruolo di federatore, imponendosi anche a livello nazionale. I risultati di questa competizione determineranno anche i nuovi equilibri politici in vista delle prossime elezioni in Sicilia. Ricordate che l’altro obiettivo è continuare col progetto De Luca Sindaco di Sicilia e conquistare Palazzo d’Orleans per liberare la Sicilia dalla mala politica“, conclude De Luca.

