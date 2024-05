Europee, De Luca: “in Sicilia puntiamo a sfondare la soglia del 20%” | FOTO

StrettoWeb

Prima tappa in Sicilia di Cateno De Luca, dopo la fine del tour in tutta Italia. A piazza Duomo a Messina, il leader di Sud chiama Nord ha detto: “il Progetto Libertà è stato lanciato il 2 marzo a Taormina e il simbolo è stato presentato il 6 aprile a Roma. In un mese e mezzo siamo riusciti a raggiungere il 23% degli italiani, nonostante la censura dei media del sistema“, rimarca De Luca. “Abbiamo un solo strumento: la nostra voce. Per diffondere il progetto Libertà e superare l’oscuramento dei media, è fondamentale che ognuno di noi parli, condivida e faccia conoscere il nostro messaggio. La Sicilia giocherà un ruolo importante: puntiamo a sfondare la soglia del 20%. Siamo abituati a certe sfide e siamo riusciti a dare lezione di Libertà. A chi ci attacca in questo momento diciamo: ben vengano. Sapremo replicare punto su punto. È vergognoso che Schifani non assegni l’assessorato all’agricoltura da oltre un mese perché aspetta il risultato elettorale. Noi diciamo basta a queste logiche partitiche“, sottolinea De Luca.

“In Sicilia ci aspettiamo un risultato eclatante”

“Dalla Sicilia ci aspettiamo un risultato eclatante. La partita importante per noi infatti si gioca in Sicilia. Il voto dell’8 e il 9 giugno per noi rappresenta un referendum. Questa competizione ha una rilevanza politica fondamentale per definire i prossimi assetti. Partiamo da un motto che facciamo nostro: “ti lamenti, chi ti lamenti, pigghia l’u bastuni e tira fora li denti”. E l’u bastuni è la matita. E con quella matita dobbiamo determinare il cambiamento“, conclude De Luca.

