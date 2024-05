Europee, De Luca a Palermo: “faremo ricorso al Tar sui fondi Fsc”

StrettoWeb

Domani, alle ore 11, ci troveremo in Piazza Indipendenza a Palermo per una conferenza stampa. Il leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, Cateno De Luca, arriverà a bordo del Camper della Libertà per illustrare l’andamento della campagna elettorale e presentare il progetto Libertà. Durante la conferenza stampa, Cateno De Luca affronterà anche un tema cruciale per la regione: l’Accordo sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

“Ricorso al Tar”

“Così come ho già avuto modo di dire- spiega De Luca– faremo ricorso al Tar e, se necessario, procederemo con denunce in sede penale per quello che riteniamo un caso di voto di scambio. Quell’accordo, firmato lunedì a Palermo dalla premier Giorgia Meloni e dal governatore siciliano Renato Schifani, riguarda la programmazione dei fondi FSC 2021/2027. È inaccettabile che si muovano con almeno due anni di ritardo, utilizzando risorse che spettano alla Sicilia per fini elettorali, e permettendo la rapina di 2 miliardi destinati al ponte di Salvini. Inoltre, solo il 40% dei comuni siciliani ha ricevuto fondi, escludendo il 60% degli enti che non appartengono alla loro parrocchia politica”.

Nel corso della conferenza stampa saranno rese note le iniziative che il partito si è riservato di portare avanti nei confronti del Governo nazionale e Regionale.

