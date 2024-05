Europee, De Luca non si arrende: “girerò l’Italia”

StrettoWeb

“Domani esco dall’ospedale! Qualche ora fa sono stato sottoposto agli ultimi controlli clinici e sono giunte anche i risultati delle analisi del sangue che confermano il trend di guarigione dalla polmonite acuta riscontrata il 29 aprile scorso“, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà. “Il pool sanitario che ha affrontato la mia delicata situazione ha confermato la conclusione della potente cura antibiotica con la parte destra dei polmoni in fase di miglioramento. Ora ci stiamo confrontando sulla successiva fase di riabilitazione e stiamo individuando una soluzione per poter riprendere la campagna elettorale in sicurezza pur avendo avuto conferma che non sarà possibile prendere aerei per tutto il mese di maggio. Ma non mi fermerò, stiamo già trovando un mezzo alternativo per girare l’Italia“, rimarca Cateno De Luca.

“Sto personalmente prendendo nota di cosa potrò fare e di cosa non è conveniente che faccia onde evitare una devastante ricaduta. Sono stato già autorizzato a prendere appuntamento con il barbiere prima dello svolgimento di una conferenza stampa a porte chiuse che si terrà domani 9 maggio alle ore 16:00 a Palazzo Zanca. Dovendo ancora per qualche giorno evitare luoghi affollati sarà data la possibilità a tutti i sostenitori di sud chiama nord e del nostro progetto di libertà di seguire la conferenza stampa in diretta sui nostri canali social. Posso assicurare tutti quanti che da domani riprendiamo la nostra campagna elettorale con l’obiettivo di scrivere assieme una nuova bella ed esaltante pagina di storia politica. Sarete tutti voi le sentinelle sul territorio del nostro progetto, sarete voi i miei portavoce e griderete al mio posto la voglia e la necessità di Libertà”, conclude De Luca.

