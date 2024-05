Europee, De Luca a Bagheria: “è arrivato il momento del riscatto”

StrettoWeb

“Il Camper della Libertà a Bagheria Una bella piazza e tanta partecipazione a Bagheria! Un grande ringraziamento a Ismaele La Vardera che sta portando avanti la nostra battaglia di Libertà con determinazione. Complimenti a Concetta Rotino che si sta spendendo sul territorio per Sud chiama Nord ed è anche candidata al consiglio comunale di Bagheria. Di strada ne abbiamo fatta davvero tanta da quando il progetto politico di Sud chiama Nord è nato. Il primo importante risultato lo abbiamo ottenuto a settembre 2022 quando 500 mila siciliani hanno scelto di darci fiducia“, è quanto afferma Cateno De Luca.

“Tenendo fede a quella fiducia stiamo continuando a lavorare portando avanti un modello di buona amministrazione che vogliamo esportare in Europa. Un’Europa che vogliamo cambiare. L’8 e 9 giugno dateci ancora una volta fiducia e consentiteci non solo di portare in Europa il nostro progetto di Libertà ma di Liberare anche la Sicilia dalla mala politica che fino ad oggi non le ha consentito di crescere. È arrivato il momento del riscatto. Un voto per Libertà è un voto per Cateno De Luca e il nostro progetto“, conclude De Luca.

